



Как правильно оплатить проезд в автобусе?

Вопрос проезда по недействительным документам - одна из основных проблем, с которой в настоящее время сталкивается общественный транспорт в Израиле. А резкий рост количества новых репатриантов, которые ещё не знакомы с системой оплаты проезда, делают эту проблему как никогда актуальной.



Больше, чем просто проездной

Количество запросов и жалоб, относительно “несправедливо” выписанных штрафов за безбилетный проезд, превышает показатели прошлого года в несколько раз. Пассажиры иногда по незнанию не завершают процесс оплаты, получают штраф и вынуждены искать способы оспаривать его или расплачиваться за это незнание.



Кроме того, оплата проезд напрямую влияет на планирование и оптимизацию пассажирских перевозок. Количество маршрутов на линии в то или иное время строится на основании отчетов о заполненности автобусов. Чем точнее отчет отражает реальность, тем удобнее и комфортнее становятся поездки на общественном транспорте.



Оплата проезда

Существует несколько способов оплаты проезда в автобусе в Израиле.



1. С помощью карточки РавКав (пополнить карту можно в автоматах, установленных на центральных станциях или с помощью приложения на телефоне).



2. С помощью приложений: "ха-Тахана", "Мувит", "Рав-пасс", "Энивей" и "Хопон" (оплата производится через сканирование QR-кода, который расположен в салоне автобуса и на двери).



*Обратите внимание, если для оплаты вы используете приложение, при пересадки в другой автобус, вам необходимо повторно просканировать код.



Валидация проездного: не услышал сигнал - не оплатил проезд

В отличие от оплаты через мобильное приложение, когда вам достаточно только отсканировать код (списание произойдет в конце месяца с указанной в приложении карты), карточку РавКав необходимо валидировать, приложив к специальному автомату, установленному у водителя или в салоне автобуса.



Простыми словами, валидация - это активация проездного. В тот момент, когда вы прикладываете карту к валидатору, в случае успешной проверки, экран становится зеленым и вы слышите соответствующий звуковой сигнал “БИП”.



Без этого подтверждения ваш проезд остается не оплаченным!



Будьте внимательны, обязательно валидируйте проездной сразу после посадки в автобус и наслаждайтесь поездкой.

Приятного путешествия!



Подробнее об оплате проезда на сайте Министерства Транспорта: https://pti.org.il/Rus/Charge



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