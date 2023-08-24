



Как понять, что человек врет – самый простой тест

Ученые постоянно изучают поведение человека и благодаря им нам известны успешные технологии распознавания неправды. Относительно недавно был назван самый простой способ раскрыть лжеца. Обнаружилось, что когда человек врет, у него сильно напрягается мозг – чтобы придумать ложные факты, требуется много умственных ресурсов. Исходя из этого обман человека легко раскрыть, нагрузив его ум дополнительной задачей.



По словам Алдерта Врия с факультета психологии Портсмутского университета, за последние 15 лет они с командой нашли убедительные доказательства того, что любую ложь можно раскрыть. Лжеца легче всего вывести на чистую воду, заставив его разделить внимание на две задачи – придумывание вранья и решение еще одного задания. Чтобы доказать эффективность такого метода, ученые провели эксперимент.



По данным IFL Science, в научном опыте приняли участие 164 человека. Перед началом эксперимента у испытуемых узнали мнение по поводу спорных тем. Авторы научной работы специально подбирали самые “острые” темы, вокруг которых чаще всего “крутится ложь”. После этого добровольцев разделили на две группы – одна должна была отвечать на вопросы только правду, а второй разрешили придумывать ложь. После разделения, к добровольцам сообщили, что за успешный обман проводящих “допрос” людей, им дадут денежный приз.



Чтобы раскрыть лжецов, проводящие интервью люди прибегли к хитрости – когда они узнавали мнение по поводу острых тем, то ненароком просили вспомнить и назвать регистрационный номер собственного автомобиля. Как и ожидалось, задача нагрузила их мозг настолько, что их ложь начала звучать крайне неправдоподобно, и их было намного легче разоблачить. Особенно сильно лжецы путались и выдавали себя, если собеседник говорил, что вспомнить регистрационный номер очень важно.



Исследователь Алдерт Врий подчеркнул, что дополнительную задачу лжецу нужно давать незаметно, как бы невзначай. Например, когда человек что-то говорит, ему можно задавать больше уточняющих вопросов – просить описать машину, дом, лицо человека и так далее. Главное, чтобы внимание было обращено сразу же на несколько вещей – в таком случае человеку будет очень сложно врать.