



Как охладить дом в жару без кондиционера: семь простых советов

У многих в квартире нет кондиционера, а летняя жара уносит наши силы и влияет на самочувствие. Поэтому мы собрали действенные способы борьбы с высокой температурой в помещении.



1. Окна, шторы и жалюзи должны быть закрыты в течение всего дня.

Это не даст солнечным лучам и теплому воздуху попасть в квартиру.



2. Необходимо контролировать влажность в помещении.

Осушитель воздуха может помочь бороться с жарой, но прибор не снижает температуру в комнате, а осушает влажный воздух и устраняет эффект “липкости” тела.



3. Крупную бытовую технику лучше использовать ночью.

Такие приборы, как духовой шкаф, стиральная и посудомоечная машины, выделяют значительное количество тепла, поэтому необходимо избегать пользования ими в жаркие дни.



4. Закрывайте дверь в комнаты, которыми не пользуетесь.

Обычно в течение дня мы проводим больше времени только в одной комнате. Это можно использовать как способ сохранения прохладной температуры в других комнатах. Вследствие того, что другая дверь будет закрыта, там сохранится прохладный воздух.



5. Разместите вентиляторы в правильных местах.

Обратите внимание, что вентиляторы не охлаждают воздух, а только циркулируют его. Лучше всего прибор будет работать рядом с открытыми окнами ночью или в коридорах. Таким образом вентилятор втягивает более прохладный воздух в комнату.



6. Электроприборы должны быть отсоединены от электросети.

Даже когда электрические приборы не используются, но включены в розетку, они все равно выделяют тепло, что делает помещение еще более жарким. Для обеспечения безопасности и излишнего тепла лучше всегда выключать из розетки тостеры, чайники, зарядные устройства и телевизоры.



7. Используйте только хлопчатобумажные простыни.

Использование натуральных тканей значительно улучшит самочувствие в жаркие, летние ночи, ведь хлопчатобумажные простыни дают телу “дышать”. Но если это все-таки не помогает уснуть, то самый действенный вариант – положить простыню в холодильник на час или два перед сном, тогда точно ваш сон не потревожит жара.