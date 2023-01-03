



Как настроиться на удачу в новом году?

В новогоднюю ночь мы все пожелали друг другу и себе самим удачного года. А говорят, первое правило удачи – это настроить себя на оптимистичную волну. Чем больше мы верим в хорошее, тем больше хорошего с нами происходит. А вы знаете, что настроиться на позитив чрезвычайно просто?



Очищаем пространство







Говорят, что когда вы наводите порядок в доме, вы заодно наводите порядок в своей жизни. А избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете место для нового и хорошего в своей жизни. Поэтому советуем вам начать год с генеральной уборки. Такой, чтобы не только полы протереть, а эффективной – выкиньте все, чем вы не пользовались в прошлом году, помойте самые труднодоступные углы квартиры, натрите до блеска стекла и, разумеется, не забудьте, что мебель тоже нуждается в регулярной чистке. Если все это вам кажется слишком сложным, то можем вас порадовать, недавно в Израиле появилась новый пылесос THOMAS Vestfalia XT Ultra, конструкция которого продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным: он качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, а, кроме того, благодаря инновационному водяному фильтру THOMAS AQUA-BOX, способствует очищению воздуха в помещении и удалению аллергенов.



Расслабляемся и настраиваемся на лучшее





Физическое расслабление и уходовые процедуры творят чудеса с нашим настроением. Устройте домашний SPA. Примите ванну или горячий душ, и сделайте после этого пилинг: смешайте 1 чайную ложку сахара с двумя столовыми ложками геля алое от SeboCalm. Сахар, постепенно растворяясь, позволит очистить кожу и расслабить ее. Гель алое от SeboCalm, благодаря содержащемся в нем 99% экстракта листьев растения алоэ вера, снимет раздражение, успокоит кожу и увлажнит ее.



После пилинга, на еще влажную кожу нанесите Panthenol от SeboCalm, он содержит целый комплекс полезных для кожи ингредиентов. Вместе с пантенолом в формуле активно работают касторовое масло, масло ши и другие успокаивающие и увлажняющие компоненты. Пантенол насыщает влагой, ускоряет восстановление и поддерживает здоровье кожи. Касторовое масло прекрасно смягчает и ускоряет действие пантенола, усиливая косметический эффект.



Повышаем уверенность в себе





Помните строчку из песни: «Ты же королева, ты имеешь право на любой ход»? Прекрасная строчка из прекрасной песни – гимн женственности. Наверное, ничего так не дает женщине возможность почувствовать себя королевой, как красивое нижнее белье. И даже если его никто не увидит сегодня... Но плечи сами распрямляются, походка становится легче и сексуальнее, а глаза начинают блестеть. А это именно тот эффект, которого мы хотим достичь.



Jack Kuba – это то белье, которое дает возможность женщине почувствовать себя женщиной, сексуальной и прекрасной, независимо от размера и объемов. В нем и восхищение боди-красотой, выраженное через эротичность, помноженную на плавность линий, повторяющих очертания тела. Изысканные комплекты подчеркивают женственность и красоту ваших форм. Оно дарит то чувство гармонии и свободы, которое необходимо, чтоб достичь успеха.



Настраиваемся на успех





Переберите шкаф и выбросите все то, что вы не носите. Все-все, и ту кофточку, которая уже второй сезон лежит в шкафу и вы никак не найдете ей применение. И те брюки, которые ждут, когда вы похудеете на 5 кг. И даже то платье, которое вы надевали на первое свидание и с тех пор у вас не подворачивалось столь же достойных поводов надеть его. Это одежда не для успешной женщины.



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Делаем первый шаг







Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!», - говорила Мэрилин Монро. Свершение грандиозных планов начинается с маленьких шагов, например, с покупки соответствующей обуви. Ну, разве возможно мечтать о спонтанной поездке в венскую оперу, триумфальной прогулке по красной дорожке под вспышки софитов или о внезапном знакомстве с мужчиной своей мечты, если на тебе стоптанные кроссовки, а в шкафу ни одной пары умопомрачительных туфель?!



Вы знаете, что бывают туфли мечты, а бывают те, в которых за мечтой идешь. В зимней коллекции обуви от Lafayette Italy собраны самые шикарные, самые удобные и самые дерзкие туфли, которым любая мечта по плечу, ведь красивая, качественная и по-настоящему комфортная обувь вдохновляет. Вдохновение же становится тем источником, из которого можно черпать энергию в течение всех 12 месяцев.



