



Как начинающему блогеру начать зарабатывать на YouTube Shorts

Shorts — один из популярных разделов YouTube. YouTube Shorts — вертикальные видео длиной до 60 секунд, предназначенные для просмотра со смартфонов. Сервис стал доступен в 2020 году, но за это короткое время смог достичь невероятной популярности у пользователей.



Проведя анализ в начале 2022 года, Google представил информацию о том, что YouTube Shorts получает в неделю 30 млрд просмотров. Для самых успешных авторов YouTube еще в 2021 году создал фонд в 100 млн долларов, который действует и сегодня. Каждый месяц авторы популярных видео могут получать из этого фонда от 100 до 10 000 долларов. Сумма вознаграждения зависит от региона зрителей, количества просмотров роликов и других показателей вовлеченности аудитории. Получить вознаграждение и стать популярным в YouTube Shorts может любой блогер, вне зависимости от того, сколько роликов было опубликовано им в данном разделе.



На данный момент существует еще один способ получать доход от YouTube Shorts — прямое сотрудничество с рекламодателями. Чем популярнее автор, тем больше внимания он привлекает и рекламодателей, а значит, и доход получает больше.



Для начинающих авторов YouTube Shorts является прекрасной возможностью попробовать свои силы и занять свое место на одном из самых крупных видеохостингов мира. Из этой статьи вы узнаете об особенностях коротких видео в YouTube и тонкостях продвижения видео Shorts.



Чем YouTube Shorts лучше обычных роликов в Ютуб



Возможность снимать короткие ролики в Ютуб была и раньше, но такие видео плохо ранжировались. YouTube Shorts сегодня это:

Возможность снимать короткие ролики в Ютуб была и раньше, но такие видео плохо ранжировались. YouTube Shorts сегодня это:

1. Хорошие охваты. Короткие видео юзеры могут увидеть на главной странице YouTube, на канале автора и в разделе Shorts. Кроме того, привлекать целевую аудиторию к просмотру видео можно и с других источников — социальных сетей, тематических сайтов.

2. Возможность сделать ролик вирусным, получить миллионы просмотров и финансовое вознаграждение. Всего 1 ролик может принести вам 10 000 долларов в месяц, если получит максимальное количество просмотров и лайков.

3. Хороший доход. Получать прибыль от ролика можно, подав заявку на участие в призовом фонде или от прямого сотрудничества с рекламодателями.



YouTube Shorts отличается и самим подходом к оформлению видео. Если обычные ролики нужно снимать и потом часами монтировать, то с YouTube Shorts все гораздо проще. Редактировать ролик и публиковать в YouTube Shorts можно сразу после съемки, что существенно экономит время и силы.



Если обычные видео в Ютуб взаимосвязаны и влияют на продвижение друг друга, то в короткие ролики существуют отдельно друг от друга. То есть, если вы опубликовали короткое видео, которое собрало максимальное количество просмотров и лайков, то система видеохостинга выплатит вам финансовое вознаграждение вне зависимости от того, сколько реакций получили другие видео на вашем канале.



Делая качественный контент и получая обратную связь от аудитории, вы всегда сможете получать доход от фонда Ютуб и дополнительно привлекать рекламодателей, которые будут щедро платить за рекламу.



Что нужно для работы в YouTube Shorts



Чтобы снимать ролики для YouTube Shorts не нужно создавать отдельный канал. Короткие видео могут публиковаться на основном канале, но с хэштегом #Shorts. Так они попадают в рекомендованные в разделе Shorts.

Чтобы снимать ролики для YouTube Shorts не нужно создавать отдельный канал. Короткие видео могут публиковаться на основном канале, но с хэштегом #Shorts. Так они попадают в рекомендованные в разделе Shorts.

Кроме того, для создания контента для YouTube Shorts, стоит соблюдать следующие рекомендации:



• следить за тем, чтобы длительность ролика не превышала 60 секунд;

• в названии видео должно быть не больше 100 символов;

• видео должно быть в формате 9х16;

• уделять время монтажу, обработка ролика и налаживание музыки сделает видео интереснее для аудитории.



При этом тематика видео и формат его подачи значения не имеют. Принимать участие в призовом фонде Ютуб могут все авторы, опубликовавшие свои ролики в течение 180 последних дней. Конечно, опубликовать 1 ролик за 6 месяцев и ждать колоссального успеха не стоит. Чтобы получить просмотры и привлечь внимание алгоритма нужно делать качественный и интересный контент чаще. Кроме того, не стоит забывать о его продвижении. Хорошо, если аудитория заметила ролик, и он получил значительное количество просмотров. Но, каждую минуту в YouTube Shorts публикуется новое видео, которое отодвигает все предыдущие. За такой короткий период времени получить много просмотров, лайков и других реакций, будет тяжело. Продвижение YouTube Shorts позволит получить нужное количество просмотров и лайков, дольше оставаться в рекомендованных, получить финансовое вознаграждение от Ютуб и заинтересованность потенциальных рекламодателей.



Как продвигать видео в YouTube Shorts



Основными показателями, влияющими на продвижение роликов, в YouTube Shorts являются просмотры и лайки. Получить их можно теми же способами, что и при продвижении обычных роликов, а именно:

• привлекать аудиторию из внешних источников;

• раскручивать видео внутри видеохостинга.



Оставляя ссылку на ролик в социальных сетях, тематических группах и на специальных сайтах, можно привлечь к видео внешний трафик.



Размещение ссылки на короткое видео под роликами других авторов, заказывая рекламу у известных блогеров в Ютуб или воспользовавшись официальной рекламой видеохостинга, можно увеличить внутренний трафик.





Накрутка YouTube Shorts также является одним из эффективных способов продвижения. Отдельно следует упомянуть о фриланс биржах и смм сервисах, где можно заказать нужное количество просмотров и лайков. Просмотры и лайки, полученные таким способом будут внешним трафиком, но позволят гарантировано получить нужные реакции при минимальных затратах времени. К примеру, на сайте СММ Банда можно заказать до 100 000 просмотров за сутки. При этом вы получаете просмотры и лайки от реальных людей. Заказать просмотры на сайте СММ Банда можно одновременно на несколько роликов. Заказ берется в работу незамедлительно и выполняется в полном объеме.

Раскрутка YouTube Shorts способствует не только получению дохода от коротких видео, но и дает возможность привлечь новую целевую аудиторию на канал, повысить просмотры на другие ролики, получить больше трафика на основной сайт.



Продвигать видео в YouTube Shorts выгодно. Даже начинающие блогеры смогут получить хороший результат от работы с площадкой.