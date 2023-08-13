



Как Кейт Беккинсейл: 52-летняя американка дает 3 совета по "обратному старению"

В эти выходные Кейт Беккинсейл отметила 50 летний юбилей и надо отдать должное: она выглядит невероятно.



Но, как пишет Metro, старение у всех протекает по-разному, но ни для кого не секрет, что хороший внешний вид помогает и чувствовать себя хорошо.

А теперь 52-летняя жительница Калифорнии рассказала о трех "принципах", которые помогли ей в преображении собственного тела.



Дениз Киртли набрала вес во время пандемии, прибегая к утешительной пище, но связала это с пременопаузой.



Но когда она заметила, что ее обручальное кольцо больше ей не подходит, то решила, что нужно что-то менять.



За две недели до своего 50-летия Дениз начала свой путь, не только сбросив набранные 44 кг, но и обретя любовь к фитнесу.



Выкладывая в Instagram фотографии "до" и "после", она говорит, что после изменения своего образа жизни "никогда не чувствовала себя сильнее, здоровее и счастливее".



Подписчики, утверждавшие, что Дениз "вдохновляет", настолько хотели узнать ее секрет, что она открыла фитнес-агентство, чтобы помочь пойти по ее стопам.



Сейчас Дениз регулярно участвует в соревнованиях по бодибилдингу и тренирует других женщин в тренажерном зале, придерживаясь трех основных принципов, которые, по ее мнению, позволяют ей "получать максимум" от своих дней.



Первый принцип - это силовые тренировки, позволяющие наращивать мышцы за счет поднятия тяжестей пять раз в неделю с прогрессивной перегрузкой.



Второй - это сбалансированное и богатое протеинами питание.



Третий - это образ мышления: целеустремленный взгляд на вещи является ключом к долгосрочным изменениям, и выступает за позитив во всем, что делает.



“Мы действительно можем выбирать, как нам стареть", - написала она в своем посте в Instagram.



