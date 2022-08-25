Как избавиться от одного из главных неудобств — чрезмерной потливости?

Автор статьи — доктор Цахи Видер, специалист по лечению повышенной потливости и эстетики — Медицинский центр VIV Clinic



Пот представляет собой водянистую жидкость, выделяемую потовыми железами, расположенными в коже, и обычно используется в качестве охладителя тела. В то время как потоотделение является естественным процессом, необходимым для организма, «избыточное потоотделение» (гипергидроз) — это процесс, не связанный конкретно с жарой или высокими температурами и, безусловно, причиняющий большой дискомфорт тем, кто от этого страдает, а тем более летом.



Факты о повышенной потливости



Чрезмерная потливость — явление, распространенность которого среди населения выше, чем можно было бы подумать. Гипергидроз затрагивает 10-15% населения.

В большинстве случаев чрезмерное потоотделение является результатом повышенной активности потовых желез в определенных частях тела, таких как подмышки, лицо, стопы и руки.



Заболеваемость одинакова у женщин и мужчин и не связана с генетикой или оттенком кожи.



Тем, кто страдает чрезмерной потливостью, придется столкнуться с неприятными симптомами, такими как темные круги пота в области подмышек, спины и груди. Также придется несколько раз в день принимать душ, часто менять одежду, а иногда и вовсе избегать рукопожатий и интимных контактов.



Возраст появления гипергидроза приходится уже раннее детство по сравнению с потливостью подмышек, которая обычно появляется в период полового созревания или после него.

Гипергидроз чаще всего концентрируется в подмышечных впадинах. Также он затрагивает руки и ноги и, реже, лицо и пах.



Повышенная потливость появляется в основном в стрессовых ситуациях и не зависит от температуры или физических нагрузок, а обусловлена ​​повышенной активацией потовых желез симпатической нервной системой.



По-видимому, в очаговом гипергидрозе присутствует наследственный генетический компонент, но он не обязательно передается напрямую от родителей к ребенку.



Повышенная потливость рук и ног ранее лечилась хирургическим путем, что создавало феномен «компенсаторной потливости», мигрировавшей в другое место тела. Сегодня доступны другие новые методы лечения этой неприятной проблемы.



Целью лечения чрезмерного потоотделения является регулирование выработки пота в организме без ущерба уравновешивать уровень тепла, поскольку процесс потоотделения чрезвычайно важен для тела и позволяет ему охлаждаться.



Сегодня, благодаря передовой медицине, существуют различные методы лечения повышенной потливости. Чтобы узнать, какое лечение вам подойдет, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в данной области, который проведет диагностику и представит результаты, которые вас устроят.



Потоотделение имеет разную степень:



Нормальная: появляется в основном в подмышечных впадинах, обычно не заметна и не мешает нормальной повседневной деятельности.

Переносимая: потливость, которая мешает время от времени, только во время активности.

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Частая: потливость, которая беспокоит, когда она возникает.

Постоянная: потоотделение, вызывающее постоянный дискомфорт в повседневной жизни.

Последние две степени считаются чрезмерной потливостью и определенно требуют лечения.



В Израиле около одного процента населения страдает повышенной потливостью. Теория, с которой наиболее согласны врачи, состоит в том, что это явление вызвано недостаточностью или чрезмерной стимуляцией нервной системы. Те, кто страдает от гипергидроза, это как правило, здоровые молодые люди в возрасте от 16-18 до 50 лет.



Потоотделение вредит качеству жизни тех, кто от него страдает и даже вызывает неуверенность, будь то на работе, в интимном плане и так далее.



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MiraDry — это единственное устройство, которое решает проблему потливости, а не маскирует её. Эта процедура проста и удобна и обеспечивает постоянное и безопасное решение.



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Эта процедура является единственной, которая также устраняет запах пота: в дополнение к растворению эккринных желез (отвечающих за выделение пота) устройство также убирает апокринные железы (отвечающие за запах пота).



Человек, страдающий от потливости рук и ног, может значительно улучшить качество своей жизни благодаря простому и легкому решению



Чрезмерная потливость рук – это не проблема, с которой нужно учиться жить. К счастью, это можно эффективно решить с помощью устройства с передовыми технологиями, эффективность которого доказана во всем мире.



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