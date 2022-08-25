Как избавиться от одного из главных неудобств — чрезмерной потливости?
Автор статьи — доктор Цахи Видер, специалист по лечению повышенной потливости и эстетики — Медицинский центр VIV Clinic
Пот представляет собой водянистую жидкость, выделяемую потовыми железами, расположенными в коже, и обычно используется в качестве охладителя тела. В то время как потоотделение является естественным процессом, необходимым для организма, «избыточное потоотделение» (гипергидроз) — это процесс, не связанный конкретно с жарой или высокими температурами и, безусловно, причиняющий большой дискомфорт тем, кто от этого страдает, а тем более летом.
Факты о повышенной потливости
Чрезмерная потливость — явление, распространенность которого среди населения выше, чем можно было бы подумать. Гипергидроз затрагивает 10-15% населения.
В большинстве случаев чрезмерное потоотделение является результатом повышенной активности потовых желез в определенных частях тела, таких как подмышки, лицо, стопы и руки.
Заболеваемость одинакова у женщин и мужчин и не связана с генетикой или оттенком кожи.
Тем, кто страдает чрезмерной потливостью, придется столкнуться с неприятными симптомами, такими как темные круги пота в области подмышек, спины и груди. Также придется несколько раз в день принимать душ, часто менять одежду, а иногда и вовсе избегать рукопожатий и интимных контактов.
Возраст появления гипергидроза приходится уже раннее детство по сравнению с потливостью подмышек, которая обычно появляется в период полового созревания или после него.
Заболеваемость одинакова у женщин и мужчин и не связана с генетикой или оттенком кожи.
Тем, кто страдает чрезмерной потливостью, придется столкнуться с неприятными симптомами, такими как темные круги пота в области подмышек, спины и груди. Также придется несколько раз в день принимать душ, часто менять одежду, а иногда и вовсе избегать рукопожатий и интимных контактов.
Возраст появления гипергидроза приходится уже раннее детство по сравнению с потливостью подмышек, которая обычно появляется в период полового созревания или после него.
Гипергидроз чаще всего концентрируется в подмышечных впадинах. Также он затрагивает руки и ноги и, реже, лицо и пах.
Повышенная потливость появляется в основном в стрессовых ситуациях и не зависит от температуры или физических нагрузок, а обусловлена повышенной активацией потовых желез симпатической нервной системой.
Повышенная потливость появляется в основном в стрессовых ситуациях и не зависит от температуры или физических нагрузок, а обусловлена повышенной активацией потовых желез симпатической нервной системой.
По-видимому, в очаговом гипергидрозе присутствует наследственный генетический компонент, но он не обязательно передается напрямую от родителей к ребенку.
Повышенная потливость рук и ног ранее лечилась хирургическим путем, что создавало феномен «компенсаторной потливости», мигрировавшей в другое место тела. Сегодня доступны другие новые методы лечения этой неприятной проблемы.
Целью лечения чрезмерного потоотделения является регулирование выработки пота в организме без ущерба уравновешивать уровень тепла, поскольку процесс потоотделения чрезвычайно важен для тела и позволяет ему охлаждаться.
Сегодня, благодаря передовой медицине, существуют различные методы лечения повышенной потливости. Чтобы узнать, какое лечение вам подойдет, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в данной области, который проведет диагностику и представит результаты, которые вас устроят.
Потоотделение имеет разную степень:
Нормальная: появляется в основном в подмышечных впадинах, обычно не заметна и не мешает нормальной повседневной деятельности.
Повышенная потливость рук и ног ранее лечилась хирургическим путем, что создавало феномен «компенсаторной потливости», мигрировавшей в другое место тела. Сегодня доступны другие новые методы лечения этой неприятной проблемы.
Целью лечения чрезмерного потоотделения является регулирование выработки пота в организме без ущерба уравновешивать уровень тепла, поскольку процесс потоотделения чрезвычайно важен для тела и позволяет ему охлаждаться.
Сегодня, благодаря передовой медицине, существуют различные методы лечения повышенной потливости. Чтобы узнать, какое лечение вам подойдет, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в данной области, который проведет диагностику и представит результаты, которые вас устроят.
Потоотделение имеет разную степень:
Нормальная: появляется в основном в подмышечных впадинах, обычно не заметна и не мешает нормальной повседневной деятельности.
Переносимая: потливость, которая мешает время от времени, только во время активности.
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Частая: потливость, которая беспокоит, когда она возникает.
Постоянная: потоотделение, вызывающее постоянный дискомфорт в повседневной жизни.
Постоянная: потоотделение, вызывающее постоянный дискомфорт в повседневной жизни.
Последние две степени считаются чрезмерной потливостью и определенно требуют лечения.
В Израиле около одного процента населения страдает повышенной потливостью. Теория, с которой наиболее согласны врачи, состоит в том, что это явление вызвано недостаточностью или чрезмерной стимуляцией нервной системы. Те, кто страдает от гипергидроза, это как правило, здоровые молодые люди в возрасте от 16-18 до 50 лет.
Потоотделение вредит качеству жизни тех, кто от него страдает и даже вызывает неуверенность, будь то на работе, в интимном плане и так далее.
В Израиле около одного процента населения страдает повышенной потливостью. Теория, с которой наиболее согласны врачи, состоит в том, что это явление вызвано недостаточностью или чрезмерной стимуляцией нервной системы. Те, кто страдает от гипергидроза, это как правило, здоровые молодые люди в возрасте от 16-18 до 50 лет.
Потоотделение вредит качеству жизни тех, кто от него страдает и даже вызывает неуверенность, будь то на работе, в интимном плане и так далее.
Для лечения проблемы существуют разные методы лечения, но лучшими методами являются использование инновационных устройств:
MiraDry — технологическое оборудование, которое можно найти в различных клиниках по всей стране. Это единственное решение, которое устраняет влажность и запах пота в подмышечных впадинах раз и навсегда.
Mira Dry — передовое средство для решения проблемы повышенной потливости подмышек, инновационная и клинически проверенная технология лечения этой проблемы. Разработка аппарата Mira Dry была основана на многолетних исследованиях, и на сегодняшний день более 100 000 пациентов со всего мира довольны результатами метода – постоянным прекращением чрезмерного потоотделения в подмышечных впадинах.
Устройство MiraDry разработано в США и одобрено FDA.
MiraDry — это единственное устройство, которое решает проблему потливости, а не маскирует её. Эта процедура проста и удобна и обеспечивает постоянное и безопасное решение.
Устройство осуществляет управляемый нагрев с помощью электромагнитной энергии, что способствует расплавлению и уничтожению потовых желез в подмышечных впадинах — желез, не имеющих функционального значения для организма или пользы для здоровья.
Эта процедура является единственной, которая также устраняет запах пота: в дополнение к растворению эккринных желез (отвечающих за выделение пота) устройство также убирает апокринные железы (отвечающие за запах пота).
Человек, страдающий от потливости рук и ног, может значительно улучшить качество своей жизни благодаря простому и легкому решению
Чрезмерная потливость рук – это не проблема, с которой нужно учиться жить. К счастью, это можно эффективно решить с помощью устройства с передовыми технологиями, эффективность которого доказана во всем мире.
Доктор Цахи Видер — всемирно известный хирург-специалист с более чем 20-летним опытом, который провел 5% всех операций по лечению гипергидроза в мире!
Его разработка PalmaDry — это уникальное устройство для домашнего использования, которое благодаря двум процедурам в неделю всего по 15 минут приводит к резкому снижению потоотделения ладоней и стоп. Устройство, произведенное в Германии, работает с использованием метода ионофореза и было разработано доктором Цахи Видером и продается исключительно Медицинским центром VIV.
Его работа простая, легкая, безболезненная и имеет самую короткую продолжительность лечения в мире! Прибор адаптирован для любого возраста, в том числе и для детей за счет регулировки интенсивности. Устройство имеет 4-летнюю гарантию и доступность поддержки по телефону 12 часов в сутки.
MiraDry — технологическое оборудование, которое можно найти в различных клиниках по всей стране. Это единственное решение, которое устраняет влажность и запах пота в подмышечных впадинах раз и навсегда.
Mira Dry — передовое средство для решения проблемы повышенной потливости подмышек, инновационная и клинически проверенная технология лечения этой проблемы. Разработка аппарата Mira Dry была основана на многолетних исследованиях, и на сегодняшний день более 100 000 пациентов со всего мира довольны результатами метода – постоянным прекращением чрезмерного потоотделения в подмышечных впадинах.
Устройство MiraDry разработано в США и одобрено FDA.
MiraDry — это единственное устройство, которое решает проблему потливости, а не маскирует её. Эта процедура проста и удобна и обеспечивает постоянное и безопасное решение.
Устройство осуществляет управляемый нагрев с помощью электромагнитной энергии, что способствует расплавлению и уничтожению потовых желез в подмышечных впадинах — желез, не имеющих функционального значения для организма или пользы для здоровья.
Эта процедура является единственной, которая также устраняет запах пота: в дополнение к растворению эккринных желез (отвечающих за выделение пота) устройство также убирает апокринные железы (отвечающие за запах пота).
Человек, страдающий от потливости рук и ног, может значительно улучшить качество своей жизни благодаря простому и легкому решению
Чрезмерная потливость рук – это не проблема, с которой нужно учиться жить. К счастью, это можно эффективно решить с помощью устройства с передовыми технологиями, эффективность которого доказана во всем мире.
Доктор Цахи Видер — всемирно известный хирург-специалист с более чем 20-летним опытом, который провел 5% всех операций по лечению гипергидроза в мире!
Его разработка PalmaDry — это уникальное устройство для домашнего использования, которое благодаря двум процедурам в неделю всего по 15 минут приводит к резкому снижению потоотделения ладоней и стоп. Устройство, произведенное в Германии, работает с использованием метода ионофореза и было разработано доктором Цахи Видером и продается исключительно Медицинским центром VIV.
Его работа простая, легкая, безболезненная и имеет самую короткую продолжительность лечения в мире! Прибор адаптирован для любого возраста, в том числе и для детей за счет регулировки интенсивности. Устройство имеет 4-летнюю гарантию и доступность поддержки по телефону 12 часов в сутки.
Преимуществ у устройства много, и они сделали его основным и лучшим из доступных на сегодняшний день средств для лечения повышенной потливости ладоней и стоп. Лечение удобно проводить дома, а пользователь может контролировать интенсивность.
Не удивляйтесь — ботокс для лечения потливости
Не удивляйтесь — ботокс для лечения потливости
Другим временным решением является инъекция ботокса в области подмышек и лица.
Ботокс — это вещество, которое используется в различных клинических и эстетических целях. Лечение ботоксом повышенного потоотделения является простым, легким и безопасным, если оно проводится опытными руками. Во время лечения в потовые железы на лице вводят ботокс, останавливая их активность и предотвращая дальнейшее повышенное потоотделение.
Продолжительность такой процедуры составляет несколько минут, и она не требует специальной подготовки или изменений в течение дня.
Ботокс не зря стал важным и основным средством от повышенной потливости. Это эффективный, полностью безопасный и не имеющий побочных эффектов препарат, который можно использовать для лечения повышенной потливости практически любой части тела. Результаты лечения превосходны, а эффект немедленный. Лечение ботоксом короткое, доступное и не требует изменения распорядка дня.
Однако, поскольку действие ботокса носит временный характер и проходит через несколько месяцев, лечение обычно необходимо повторять не реже одного раза в год.