



Как голливудская знаменитость Мила Кунис собрала для Украины более $37 млн

Популярная голливудская актриса Мила Кунис родом из украинского города Черновцы рассказала о том, как решила собирать деньги для помощи родной стране в связи с российской войной. Подробностями она поделилась в интервью изданию People.



"Помогать - даже не просить, просто делать - должно быть нашей стандартной нормой. Я часто видела людей, которые много говорили, но мало делали. Это был один из первых случаев, когда я говорила о благотворительности, потому что в данном случае не было другого способа достичь результата. Когда мы увидели, что Путин преследует всю страну, мы знали, что вот-вот наступит масштабный кризис", - рассказала актриса.



Также Кунис призналась, говорит ли своим детям о войне на родине.



"Нашей дочери Уайатт 8 лет, а нашему сыну Дмитрию почти 6. Детский мозг, каким бы красивым и богатым он ни был, не способен переварить такой объем информации сразу. Поэтому мы даем им достаточно информации, чтобы понять, что происходит в мире, но без подробностей. Знают ли они, что эти две страны находятся в состоянии войны? Да. Знают ли они, что невинные люди умирают? Да. Но мы не смотрим с ними новости. Им не нужны визуальные эффекты. Мы просто хотим, чтобы они поняли, что мир больше, чем они", - добавила актриса.



Звезда призналась, что с родителями разговаривает на русском языке.



"Мы с родителями говорим друг с другом по-русски, так что наши дети выросли на этом. Они, естественно, гордятся тем, что они наполовину украинцы. Правда в том, что я типичная американка. Я выросла в Лос-Анджелесе. Тем не менее, я никогда так сильно не гордилась тем, что я из Украины. Я так горжусь тем, что мои дети могут продолжить это наследие", - поделилась актриса.