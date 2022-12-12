



Как год встретишь, так его и проведешь: что надеть в новогоднюю ночь?

Декабрь создан для того, чтобы с головой окунуться в шопинг, бегать в радостном предвкушении по магазинам и выбирать наряд для встречи Нового года. Грядущим 2023-м будет управлять Черный Водяной Кролик. Что купить, чтобы порадовать и его, и себя?



Кролик любит элегантную сдержанность, естественность, грацию и свободу движений. Его любимые цвета – черный, белый, синий, красный, все оттенки серого, розовый и голубой.



Черный – это самый элегантный цвет, и при этом он самый универсальный. Черный брючный костюм от Crazy Line - идеальное решение для торжественных выходов и камерных новогодних вечеринок. С разными аксессуарами и обувью оно станет основой для множества самых разнообразных образов. Новый год – это тот праздник, когда непременно хочется надеть что-то новое, как символ новых начинаний и счастливых перемен и при этом хочется приобрести вещь практичную, которая будет радовать нас не только в праздники, но и в будни.



На фото: стилист Олеся Куба, фотограф Ром Озен.



***

Кролику важна свобода движений, но в Новый год хочется надеть что-то необычное и шикарное. Идеальный баланс между модой, комфортом и безукоризненным стилем вы найдете в коллекции Lafayette Italy. Эта обувь гламурна, сексуальна и исключительно комфортна. Главные слагаемые обуви для танцев ночь напролет: материал класса люкс и фантастическое удобство. Примерьте модель хоть на маленьком каблучке, хоть на высоком, - и вы убедитесь, что чувство абсолютного комфорта предоставит полную свободу движений.





***

Нижнее белье в этом сезоне активно становится деталью основного гардероба. Особенно праздничного. Поэтому сейчас самый подходящий момент спланировать пикантный look с заметной изюминкой. Когда корсет получает одну из главных действующих ролей в аутфите, образ становится умеренно провокационным. Он будет сногсшибательно смотреться под смокингом или строгим пиджаком. В сети элитного нижнего белья Jack Kuba вы с легкостью найдете идеальные модели для новогоднего образа.





***

Так как у нас начинается год Водяного Кролика, то для новогодней ночи подойдут золотые украшения с жемчугом. Жемчуг - один из символов удачи наступающего года. Он символизирует женское начало – инь, обладает очень мягкой, даже деликатной энергией, своей обладательнице он поможет достичь гармонии и любви, и принесет удачу. В новогодней коллекции «Драгоценности Berkowitz» вы сможете подобрать себе украшение с жемчугом, которое украсит ваш праздник и станет талисманом на весь год.





***



И, разумеется, в новогоднюю ночь важно нанести правильный макияж, так как Кролик любит естественность, то советуем отдать предпочтение бежево-розово-золотистой гамме. И акцентируем только что-то одно – или глаза, или губы.







Ну, и не забываем о том, что праздничный макияж должен быть особенно стойким, чтобы посреди вечеринки не было поводов для расстройства. Как, например, Long-Lasting Make-up от SeboCalm, который обеспечивает стойкое покрытие с матовым финишем, скрывает кожные деффекты и выравнивает тон кожи.



С Новым годом!