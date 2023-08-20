



Как генерал Амирам Левин сделал из 800 тысяч 70 миллионов



Амирам Левин - генерал-майор запаса ЦАХАЛа, бывший командир Северного округа. В течение многих лет командовал спецназом Сайерет Маткаль. Левин также занимал должность заместителя главы Моссада. Позже он занимал пост председателя Национальной дорожной компании.



В последние дни имя генерала у всех на слуху - после того, как он заявил, что в Иудее и Самарии существует режим “апартеида”, а ЦАХАЛ совершает военные преступления.



В последние годы Амирам Левин сделал ряд инвестиций, которые, по всей видимости, принесли ему хорошие плоды. Одна из наиболее заметных его инвестиций - Next Vision. Компания, которая в июле 2021 года провела эмиссию акций на сумму 430 млн. шекелей, а на этой неделе пересекла отметку в 1,7 млрд. шекелей. Левин вложил в нее в самом начале, еще когда она была частной, более 800 тыс. шекелей, реализация которых принесла Левину не менее 50 млн. шекелей.