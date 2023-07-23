Как быстро зарядить смартфон и не "убить" аккумуляторАккумулятор смартфона в сре
Аккумулятор смартфона в среднем заряжается до 100% в течение 1,5-3 часов. Имеются в виду рядовые мобильные устройства без сверхмощных адаптеров. Для ускорения процесса зарядки достаточно активировать в смартфоне режим полета.
После активации авиарежима скорость зарядки смартфона заметно ускорится. Проведенный эксперимент показал, что скорость зарядки смартфона в режиме полета зависит от следующих факторов:
- общего состояния аккумулятора,
- емкости АКБ,
- модели смартфона,
- характеристик зарядного устройства.