



Как быстро зарядить смартфон и не "убить" аккумуляторАккумулятор смартфона в сре

Аккумулятор смартфона в среднем заряжается до 100% в течение 1,5-3 часов. Имеются в виду рядовые мобильные устройства без сверхмощных адаптеров. Для ускорения процесса зарядки достаточно активировать в смартфоне режим полета.



После активации авиарежима скорость зарядки смартфона заметно ускорится. Проведенный эксперимент показал, что скорость зарядки смартфона в режиме полета зависит от следующих факторов:

общего состояния аккумулятора,

емкости АКБ,

модели смартфона,

характеристик зарядного устройства.

Теоретически скорость зарядки при включенном авиарежиме увеличится примерно вдвое. На практике цифры могут быть разными. К примеру, разряженному в ноль аккумулятору iPhone SE 2022 для зарядки до 100% требуется 80 минут. В режиме полета на полную зарядку батареи уходит около 50 минут.