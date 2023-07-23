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Как быстро зарядить смартфон и не "убить" аккумуляторАккумулятор смартфона в сре
23.07.2023 23:25 Наталья Богинская

Как быстро зарядить смартфон и не "убить" аккумуляторАккумулятор смартфона в сре

Аккумулятор смартфона в среднем заряжается до 100% в течение 1,5-3 часов. Имеются в виду рядовые мобильные устройства без сверхмощных адаптеров. Для ускорения процесса зарядки достаточно активировать в смартфоне режим полета.

После активации авиарежима скорость зарядки смартфона заметно ускорится. Проведенный эксперимент показал, что скорость зарядки смартфона в режиме полета зависит от следующих факторов:

  • общего состояния аккумулятора,
  • емкости АКБ,
  • модели смартфона,
  • характеристик зарядного устройства.
Теоретически скорость зарядки при включенном авиарежиме увеличится примерно вдвое. На практике цифры могут быть разными. К примеру, разряженному в ноль аккумулятору iPhone SE 2022 для зарядки до 100% требуется 80 минут. В режиме полета на полную зарядку батареи уходит около 50 минут.

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