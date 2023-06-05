



Как американцы отреагировали на выступление Ноа Кирел на Евровидении

Популярный американский YouTube-сериал React, в котором подростки, студенты, взрослые и т.д. реагируют на различные аспекты поп-культуры, попросил участников угадать рейтинг 10 лучших песен конкурса "Евровидение 2023".



Выступление представительницы Израиля Ноа Кирел "Unicorn" было показано им сразу после Бельгии, и почти все восторженные зрители быстро поставили ее на первое место в списке.



Следует отметить, что большинство этих зрителей, как и большинство американцев, не смотрели Евровидение и понятия не имели, какая песня на самом деле победила.



Зрители потеряли дар речи, восхваляя Ноа Кирел.



"Божественная женская энергия", - сказал один из зрителей, поставив Кирел на первое место. Остальные зрители потеряли дар речи и хвалили энергию, испускаемую Кирел в исполнении ее ставшего культовым танца.



После того как зрители составили рейтинг и угадали победителя, был обнародован настоящий рейтинг "Евровидения", шокировавший участников. Когда один из зрителей узнал, что Кирел заняла третье место, он вскочил и заявил, что Израиль должен был победить, сказав: "Израиль, тебя обокрали!".











