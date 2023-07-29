



Кайли Миноуг представит свое новое шоу в Лас-Вегасе

Кайли Миноуг даст концерт в городе грехов Лас-Вегасе. О том, что она приехала в Лас-Вегас певица сообщила в своем Instagram.



Австралийская суперзвезда Кайли Миноуг посетила мероприятие в Лас-Вегасе, посвященное ее предстоящему шоу в заведении The Venetian Las Vegas.



Для презентации предстоящей серии концертов, которые стартуют осенью, певица надела соблазнительное черное платье с "голым" эффектом. Наряд был ниже колен, полупрозрачным и по всей длине был оформлен оборками.



