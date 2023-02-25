



Кайли Миноуг демонстрирует свою подтянутую фигуру в потрясающем красном платье

Кайли Миноуг в настоящее время находится в своем счастливом месте, в своей родной Австралии, где она собирается выступить на WorldPride в Сиднее на выходных.



Чтобы отметить особое событие, певица приняла участие в невероятной фотосессии в Iconic Bondi Icebergs Dining Room и не могла не поделиться некоторыми фотографиями со своими 2,4 миллионами поклонников в Instagram.



На двух снимках 54-летняя Кайли, которая недавно блистала на Неделе моды в Париже позирует на балконе культового ресторана с потрясающим пляжем Бонди позади нее. Кайли выбрала облегающее яркое красное платье от Christopher Esber с контрастной прозрачной вставкой вокруг талии.



Кайли просто добавила волнистые смайлики в свою подпись, отметив при этом официальную учетную запись Tourism Australia, которая организовала фотосессию.

