



Кайли Дженнер выбрала для сервировки украинскую посуду



Американская модель Кайли Дженнер приобрела посуду украинского бренда. Кадрамы знаменитость поделилась в Instagram.



"Недавнее", - подписала звезда серию кадров.



На одной из фотографий была посуда украинского бренда Gunia Project из коллекции Indigo ceramic 2020 года.



Посуда полностью ручной работы с росписью, вдохновленной орнаментами украинских ковров.



Стоимость одной тарелки - около трех тыс. гривен.



"А дополнительная радость - что весь сет Кайли купила, а мы об этом узнали из сториз", - отреагировала на выбор Кайли соучредитель бренда Мария Гаврилюк.





