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Кайли Дженнер выбрала для сервировки украинскую посуду
08.07.2023 13:38 Ирина Демьянова

Кайли Дженнер выбрала для сервировки украинскую посуду


Американская модель Кайли Дженнер приобрела посуду украинского бренда. Кадрамы знаменитость поделилась в Instagram.
 
"Недавнее", - подписала звезда серию кадров.
 
На одной из фотографий была посуда украинского бренда Gunia Project из коллекции Indigo ceramic 2020 года.
 
Посуда полностью ручной работы с росписью, вдохновленной орнаментами украинских ковров.
 
Стоимость одной тарелки - около трех тыс. гривен.
 
"А дополнительная радость - что весь сет Кайли купила, а мы об этом узнали из сториз", - отреагировала на выбор Кайли соучредитель бренда Мария Гаврилюк.


 

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