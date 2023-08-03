



Кайли Дженнер стала "мини-куклой"

Первое в истории сотрудничество Bratz со знаменитостями включает в себя шесть "Bratzified" версий миллиардерши Кайли Дженнер, одетых в одни из самых знаковых нарядов для красной ковровой дорожки. Об этом сообщает BuzzFeed.



Образы включают в себя бледно-сиреневое платье Versace с отделкой перьями, в котором она блистала на Met Gala 2019, и черное платье с корсетом и хрустальной короной, в которых она посетила открытие выставки Тьерри Мюглера в ноябре 2022 года.



Каждая куколка, изображающая Кайли Дженнер, стоит 9,99 долларов и поставляется с одним мини-аксессуаром — например, фирменным кабриолетом Дженнер, ее итальянским Greyhoud Norman или огромным телефоном в форме губ — и руководством для коллекционера.



"Я была фанаткой Bratz с детства, и я всегда хотела свою собственную куклу Bratz", — сказала 25-летняя звезда шоу "Кардашьян" в пресс-релизе, пишет Hollywood Reporter.



"Мне понравился каждый этап процесса создания этих кукол в прошлом году", — добавила Кайли.



Художественный директор бренда Челси Грин сказала, что она и ее команда позаботились о том, чтобы фигурки "были максимально аутентичными и тщательно продуманными".



