



Кайли Дженнер опубликовала дерзкое селфи в латексном корсете

Кайли Дженнер поразила поклонников, выложив в социальные сети знойное селфи в обтягивающем комбинезоне.



Кайли Дженнер поразила поклонников новым снимком, на котором она запечатлена в облегающем латексном костюме. Сексуальным фото звезда "Семейства Кардашьян" поделилась со своими подписчиками в Instagram в воскресенье, 12 февраля.



25-летняя Кайли продемонстрировала потрясающее зрелище, накинув на себя облегающий корсет, который выставил напоказ ее знаменитые изгибы.

Позируя перед зеркалом, Кайли подняла телефон вверх, чтобы поклонники могли увидеть ее боковой профиль, и бросила на камеру знойный взгляд, убрав длинные темные локоны за одно ухо.



Звезда нанесла полный гламурный макияж с нюдовой помадой.



Несмотря на ее высокооктановые снимки, поклонники Кайли недавно похвалили ее за то, что она делится более естественными селфи на своих каналах в социальных сетях.



Оказалось, что звезда не редактировала и не фильтровала некоторые из своих селфи.



В то время как Кардашьяны известны тем, что используют фотошоп для редактирования своих снимков, недавние фотографии Кайли выглядели гораздо более естественно, поскольку поклонники заметили реальную текстуру ее кожи, видимые поры, веснушки и недостатки.





