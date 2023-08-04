



Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались: в чем причина

Роман Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер подошел к концу. По словам инсайдера издания Life&Style, Тимоти ушел от Кайли после краткосрочных отношений.

“Кайли говорит людям, что отношения между ними просто “сошли на нет”, потому что они оба заняты и все время в поездках”, – утверждает источник издания.



Однако друзья модели полагают, что дело совсем в другом. По их мнению, Тимоти использовал Кайли для того, чтобы пропиарить новый фильм "Вилли Вонка", где он сыграл главную роль.



“Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что ей досадно. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после развода с Тревисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей”, – добавил источник.

