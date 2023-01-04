



Кадыров: смерть Хасбулатова - невосполнимая утрата для Чечни

Смерть последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для чеченского народа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил соболезнования родным и близким Хасбулатова.



"Благодаря своему упорству и тяге к знаниям, несмотря на чинимые чеченцам препятствия, он смог получить прекрасное образование. Благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Руслан Имранович сумел достичь многого", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.



О смерти Хасбулатова стало известно во вторник вечером. Он скончался в возрасте 80 лет на своей даче в Подмосковье.