



К Theards в первый день присоединились 30 миллионов пользователей

Тридцать миллионов пользователей зарегистрировались в недавно запущенном приложении Threads в первый день его появления, сообщил руководитель компании Meta Марк Цукерберг, сообщает BBC.



Эксперты считают, что приложение Meta Threads может привлечь пользователей Twitter, недовольных последними изменениями этой социальной сети.



Но генеральный директор Twitter Линда Яккарино сказала, что хотя Twitter "часто имитируют", его сообщество "никто не сможет воспроизвести".



По словам представителей Meta, пользователи могут загружать и удалять данные из Threads в настройках приложения Instagram.



Отмечается, что приложение Threads теперь доступно для загрузки более чем в 100 странах, включая Великобританию, но еще не в ЕС из-за определенных нормативных проблем.



Напомним, сегодня компания Meta запустила текстовый сервис Threads, созданный для обмена текстовыми сообщениями, который, как ожидается, должен составить конкуренцию Twitter. Threads имеет информационную панель, подобную той, которая есть в Twitter.



Приложение доступно для загрузки в магазинах App Store и Google Play.