



К дню Влюбленных: скидки до 50% на зимнюю коллекцию бренда ELISABETTA FRANCHI

Если вы ищете особенный наряд для свидания в день Влюбленных, обратите свое внимание на коллекцию известного итальянского бренда ELISABETTA FRANCHI. Сейчас здесь как раз начались скидки до 50% на модели зимней коллекции.



ELISABETTA FRANCHI – это истинно европейский стиль и безупречное качество, его относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.



Стильные, гармоничные, полные грации и итальянского шика – каждый ансамбль зимней коллекции обладает своим ярко-выраженным характером, призванным подчеркнуть индивидуальность своей обладательницы. Даже самые классические модели коллекции непременно обладают какой-то изюминкой, которая придает вещи невероятный шарм: акцентная шнуровка, золотистый декор, кружево в сочетании с тканью, эффектная строчка, рюши и банты – у каждой модели свой модный козырь.







Итальянский дизайнер Элизабетта Франки создает свои коллекции для женщин, которые умеют по-настоящему испытывать эмоции и пробуждать чувства в других, потому что сама их жизнь – это эмоция. Это женщины, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь.







Здесь вы найдете и классическую сдержанность, и наивную романтичность, и всепоглощающую страсть.



В коллекции ELISABETTA FRANCHI вы можете подобрать модели, как для уютного свидания в любимом кафе, так и для роскошных вечерних мероприятий. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса.







О бренде ELISABETTA FRANCHI



ELISABETTA FRANCHI — считается одним из самых успешных брендов в Италии и во всем мире. Он снискал высокую популярность у ценительниц моды по всему миру, благодаря высокому качеству изделий и особому вниманию к деталям. Бренд ELISABETTA FRANCHI относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.







Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Москва, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.







Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.



Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.

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Телефон: 050 - 3147222