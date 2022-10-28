



К бойкоту Уэста присоединились Apple Music и Adidas: рэпер потерял $2 млрд

Apple Music удалила плейлист Канье Уэста, оскандалившегося антисемитскими высказываниями.

По данным Billboard, изъят из доступа плейлист West Essentials Playlist.

Массовый бойкот рэперу объявили после его слов, что Соглашения Авраама, позволившие нормализовать отношения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, были подписаны, потому что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер хотел "заработать" на сделке. Также он обвинил еврейскую "медиа-мафию" в нападках на него. Кроме того, он сказал, что евреи "управляют черными голосами".

В итоге СМИ призвали к бойкоту Уэста. Музей мадам Тюссо убрал его фигурку на склад.

Adidas и Gap объявили о прекращении сотрудничества. Аккаунты Уэста в Twitter и Instagram были заблокированы.

Канье Уэст в итоге потерял 2 миллиарда долларов за один день.