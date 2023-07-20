



Известный телеведущий обвиняется в преступлениях сексуального характера

После громких скандалов, в результате которых два крупнейших телеведущих страны были сняты с эфира, в Великобритании расследуются обвинения в адрес еще одного телеведущего.



Дэн Вуттон, ведущий правого телеканала GB News, отрицает свою причастность к преступлению на фоне сообщений о том, что он использовал поддельные документы, чтобы предлагать коллегам из СМИ тысячи фунтов стерлингов за съемку сексуальных актов, сообщает Euronews.



Однако одна из знаменитостей, а именно Лили Аллен, уже заявила, что проблемы Вуттона - это "карма" за "непрекращающиеся издевательства", которым она подвергалась на пике своей славы.



Последние события произошли после того, как диктор новостей BBC Хью Эдвардс (Huw Edwards) и ведущий дневного эфира ITV Филип Шофилд (Philip Schofield) ушли из эфира в связи с расследованием их поведения.



Филипп Шофилд признался в отношениях с гораздо более молодым человеком, работавшим в шоу "This Morning", которое он вел, а Хью Эдвардс столкнулся с обвинениями в том, что заплатил подростку за сексуальные фотографии, хотя полиция не обнаружила никаких признаков преступления.



После этого Шофилд покинул программу "This Morning", а жена Хью Эдвардса заявила, что он страдает от "нескольких психических расстройств" и был госпитализирован, но ответит на обвинения, когда поправится.



Ранее Вуттон работал с бульварными газетами The Sun и Daily Mail.



“Мы знаем об обвинениях и изучаем их”, — заявил представитель DMG, владельцев Daily Mail, в заявлении для Euronews.



“Мы изучаем обвинения, выдвинутые в последние дни”, — сказал Euronews представитель News UK, владельца Sun. - На данном этапе мы не можем давать какие-либо дополнительные комментарии”.



Нынешний работодатель GB News пока никак не прокомментировал ситуацию, но во вторник разрешил Вуттону выступить с шестиминутным заявлением, в котором он признал, что в прошлом допускал "ошибки в суждениях", но отрицал свою преступность.



Он заявил, что стал жертвой "клеветнической кампании, проводимой недобросовестными игроками, у которых есть своя корысть", добавив: "Я, как и все нестабильные люди, допускал ошибки в суждениях в прошлом. Но уголовные обвинения, выдвинутые против меня, просто не соответствуют действительности".



Он добавил, что заявления в социальных сетях и в таких изданиях, как Byline Times и The Guardian, являются частью кампании, направленной на то, чтобы добиться его "отмены".Byline Times заявила, что передала досье с доказательствами в столичную полицию.



Представитель силовых структур только сказал, что в июне с ними связались “по поводу обвинений” в правонарушениях, совершенных мужчиной.

“Офицеры оценивают информацию, чтобы установить, имело ли место какое-либо уголовное преступление, — сказал он. - В настоящее время полицейское расследование не ведется”.



Вуттон раскритиковал социальные сети и сказал, что “темные силы” пытались свергнуть его нынешнего работодателя, GB News.

