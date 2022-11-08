



Известный комик станет ведущим церемонии "Оскар"

Известный комик Джимми Киммел станет ведущим следующей, 95-й церемонии кинопремии "Оскар".



Киммел проведет церемонию награждения "Оскар" в третий раз, сообщает журнал People. Ранее он был ведущим в 2017 и 2018 годах.



"Быть приглашенным вести церемонию вручения "Оскара" в третий раз - это либо большая честь, либо ловушка. В любом случае я благодарен академии за то, что она так быстро пригласила меня после того, как все хорошие ведущие отказались", - пошутил Киммел.



95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года.



