



Известный барабанщик Томми Ли позволил своей собаке “выкурить сигарету”

Барабанщик Mötley Crüe и бывший парень Памелы Андерсон Томми Ли подвергся критике за то, что поделился снимком своей собаки с сигаретой во рту, пишет Daily Star.



На новой фотографии, размещенной на его странице в Instagram, Томми позирует с собакой Ниной Да Виной.



У английской кремовой таксы изо рта торчала сигарета, а ухмыляющийся Томми держал под ней зажигалку.



Это ироничная шутка, но, возможно, опасаясь негативной реакции, Томми отключил комментарии к своему посту в Instagram.



Но это не помешало разъяренным фанатам отправиться в Twitter, чтобы поделиться своими мыслями.



Один из пользователей социальных сетей написал: “Не доволен новой фотографией, которую Томми Ли опубликовал со своей собакой, и отключил комментарии. Интересно, почему???? Подростки могут копировать его и подвергать опасности своих питомцев”.



Кто-то другой ответил: “То же самое, люди думают, что это смешно и т. д., но, в конце концов, эта бедная собака… представьте, если бы он случайно зажег ее”.

