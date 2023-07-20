



Известного французского режиссера обвиняют в изнасилованиях

Французский режиссер Николя Бедос в феврале 2024 года предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании.



По данным Variety, его обвиняют в том, что он совершил сексуальное преступление в состоянии алкогольного обвинения 1 июня.



В прокуратуру на Бедоса подали три жалобы. При чем, в расследовании фигурируют четыре женщины. Предварительное расследование было начато 5 июля. Адвокат режиссера Юлия Минковски от комментарием отказалась.



Одна из заявительниц - актриса и сценарист. Она обвиняет Бедоса в домогательствах и изнасиловании, совершенных в 1999 году, когда он работал на Canal+ в качестве художественного консультанта.



Вторая заявительница - женщина, которая дружила с обвиняемым еще в подростковом возрасте. По ее словам, Бедос изнасиловал ее в августе 2017 года. Это якобы случилось в доме, который тот снимал со своей девушкой. Обе предполагаемые женщины знакомы между собой.



Они подали заявление, узнав о домогательствах, совершенных режиссером 1 июня в парижском клубе. Бедос якобы положил руку на интимное место женщины.

