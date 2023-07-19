



Известная закусочная в честь нового фильма представила бургер в стиле Барби

Марго Робби и Райан Гослинг снялись в новом фильме о Барби, который выйдет в британских кинотеатрах в конце этой недели. Но бургер, выпущенный в честь нового фильма, вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, сообщает Sky News.



Бургер с ярко-розовым соусом был представлен Burger King в Бразилии в рамках тематического обеда, посвященного выходу нового фильма о Барби.



Чизбургер с кусочками бекона подается с розовым молочным коктейлем со вкусом ванили, кольцевым пончиком, посыпанным розовой глазурью, и порцией картофеля фри Кена.



Еда вызвала неоднозначную реакцию у поклонников фаст-фуда: некоторые в социальных сетях сравнили розовый соус в гамбургере с “пожеванной жвачкой”.





