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Известная закусочная в честь нового фильма представила бургер в стиле Барби
19.07.2023 11:39 Ирина Демьянова

Известная закусочная в честь нового фильма представила бургер в стиле Барби

Марго Робби и Райан Гослинг снялись в новом фильме о Барби, который выйдет в британских кинотеатрах в конце этой недели. Но бургер, выпущенный в честь нового фильма, вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, сообщает Sky News.

Бургер с ярко-розовым соусом был представлен Burger King в Бразилии в рамках тематического обеда, посвященного выходу нового фильма о Барби.

Чизбургер с кусочками бекона подается с розовым молочным коктейлем со вкусом ванили, кольцевым пончиком, посыпанным розовой глазурью, и порцией картофеля фри Кена.

Еда вызвала неоднозначную реакцию у поклонников фаст-фуда: некоторые в социальных сетях сравнили розовый соус в гамбургере с “пожеванной жвачкой”.


 

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