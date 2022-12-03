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Извержение вулкана на Гавайях привлекло тысячи туристов
03.12.2022 03:44 Ольга Белозерова

Извержение вулкана на Гавайях привлекло тысячи туристов

Извергающийся вулкан Мауна-Лоа на Гавайях привлек тысячи посетителей и превратился в туристическое благо для города Хило.

Некоторые отели в Хило и его окрестностях полностью забронированы в то время года, которое обычно считается "низким" сезоном, сообщает Associated Press.

Вертолетные туры по Мауна-Лоа, который начал извергаться в воскресенье после 38-летнего затишья, также пользуются большим спросом у туристов и журналистов.

Последний раз Мауна-Лоа извергался в 1984 году. Нынешнее извержение является 34-м с момента начала ведения наблюдений. 

 

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