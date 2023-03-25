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Израильтянку, приговоренную в ОАЭ к пожизненному, отпустили домой
25.03.2023 22:41 Алина Груднева

Израильтянку, приговоренную в ОАЭ к пожизненному, отпустили домой

Израильтянка Фида Киван, которой прошлым летом отменили в ОАЭ смертный приговор, вышла из тюрьмы.

Об этом сообщает Walla.

По данным издания, ее отпустили в субботу, 25 марта, в рамках амнистии по случаю священного месяца Рамадан.

Уточняется, что после освобождения их тюрьмы в ОАЭ Киван отправилась домой, в Израиль.
 

Напомним, что израильтянка обвинялась в контрабанде наркотиков. 40-летняя жительница Хайфы была задержана с 0,5 кг кокаина. Изначально суд в Дубаи приговорил ее за это к смертной казни.

В конце июля апелляционный суд в Абу-Даби заменил смертный приговор на пожизненное заключение.
 

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