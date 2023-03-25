Израильтянку, приговоренную в ОАЭ к пожизненному, отпустили домой
Израильтянка Фида Киван, которой прошлым летом отменили в ОАЭ смертный приговор, вышла из тюрьмы.
Об этом сообщает Walla.
По данным издания, ее отпустили в субботу, 25 марта, в рамках амнистии по случаю священного месяца Рамадан.
Уточняется, что после освобождения их тюрьмы в ОАЭ Киван отправилась домой, в Израиль.
Напомним, что израильтянка обвинялась в контрабанде наркотиков. 40-летняя жительница Хайфы была задержана с 0,5 кг кокаина. Изначально суд в Дубаи приговорил ее за это к смертной казни.
מחווה מנשיא האמירויות: חנינה לישראלית שנשלחה למאסר עולם בגין סחר בסמיםhttps://t.co/eDo4xFCCAh pic.twitter.com/ZAx50WogCK— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2023
В конце июля апелляционный суд в Абу-Даби заменил смертный приговор на пожизненное заключение.