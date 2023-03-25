



Израильтянку, приговоренную в ОАЭ к пожизненному, отпустили домой

Израильтянка Фида Киван, которой прошлым летом отменили в ОАЭ смертный приговор, вышла из тюрьмы.



Об этом сообщает Walla.



По данным издания, ее отпустили в субботу, 25 марта, в рамках амнистии по случаю священного месяца Рамадан.



Уточняется, что после освобождения их тюрьмы в ОАЭ Киван отправилась домой, в Израиль.



מחווה מנשיא האמירויות: חנינה לישראלית שנשלחה למאסר עולם בגין סחר בסמיםhttps://t.co/eDo4xFCCAh pic.twitter.com/ZAx50WogCK — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2023