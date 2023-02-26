



Израильтянка выбрана представителем L'Oreal Professional

Создатель контента Керен Шахам была выбрана в качестве представителя международного бренда по уходу за волосами L'Oreal Professional.



В рамках программы сотрудничества 2023 года Керен примет значительное участие в деятельности бренда в социальных сетях в качестве создателя контента. Керен расскажет об основных принципах достижения и поддержания здоровья волос, покажет процедуры для волос и оттенки, которые она делает, а также поделится со своими подписчиками процедурой ухода за кожей в рамках процесса восстановления и оздоровления волос, который она попросила провести в течение следующего года.



Кроме того, Керен расскажет о научных инновациях в L'Oréal Professional, включая эффективные советы, которые помогут выбрать последователю индивидуальный уход.



Илан Нафтали, менеджер подразделения профессиональной продукции L'Oréal Israel: "Впервые мы выбрали в L'Oréal Professional ведущего представителя местного контента, который углубит среди целевой аудитории ценности бренда №1 в мире".



Керен Шахам сказала о своем выборе: "Я рада присоединиться к семье L'Oreal Professional, я очень верю в видение бренда и в то, как подразделение профессиональных продуктов L'Oreal видит израильского клиента, начиная со способа лечения, материалов, которые они используют, и бескомпромиссного качества".



Шахам, бывшая телеведущая, ставшая одним из самых востребованных визажистов в индустрии, заново открыла себя в эпоху короны благодаря своим уникальным видео с макияжем и юмором, которые выделили ее как популярного создателя контента, и имеет оригинальный угол зрения на решение повседневных проблем.