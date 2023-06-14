



Израильтянка нашла на пляже древнюю статуэтку египетской богини

Женщина, прогуливаясь по пляжу Пальмахим, обнаружила плавающую в воде фигурку египетской богини Хатхор, которой более 3000 лет, сообщило во вторник Управление древностей.

Лидия Марнер, 74-летняя азербайджанская иммигрантка из Лода, и ее муж каждую неделю гуляют по пляжу. Когда они гуляли около воды около месяца назад в штормовую погоду, Марнер заметила необычный камень, плавающий в воде рядом с ней.

“День был штормовой, волны высокие, погода холодная. Во время прогулки у воды заметила приближающийся ко мне камень. Сразу позвонила мужу и сказала, что это не обычное дело. Я увидела, что здесь есть что-то необычное”, — сказала Марнер.

Марнер сфотографировала статуэтку и отправила ее друзьям, которые порекомендовали ей проверить ее у профессионалов. Она связалась с Управлением древностей через страницу в Facebook, и Дрор Цитрон и Идан Хорн, инспекторы Управления, пришли осмотреть статуэтку и обнаружили, что это древний артефакт.



“Не могу поверить, что заслужила это”, — сказала Марнер, которая любит исследования и изучение истории и археологии.



Доктор Амир Голани, эксперт по бронзовому веку Управления древностей, заявил, что “эти фигурки, использовавшиеся для поклонения и обычно отождествляемые с египетской богиней Хатхор, типичны для ханаанской культуры на Земле Израиля — в основном в эпоху поздней бронзы, а также в железном веке А”.



Голани объяснил, что "ханаанеи перенимали ритуальные и религиозные обычаи египтян, которые в то время правили нашим регионом. Подобно тому, как сегодня в домах устанавливают мезузу или вешают на стену изображение святого, в те времена ритуальные статуэтки ставили в центральное место в доме, для удачи и защиты от плохого. Хотя статуэтка очень потрепана, ее вид нам хорошо известен. Она сделана из глины, которая была вделана в каменный узор, что позволило наладить масштабное производство этого типа статуэток. Узнать, что это богиня Хатор, можно по ее прическе, имитирующей рога быка, а также по выдающимся глазам и ушам, которые были предназначены для нее. Хатор была могущественной богиней, которая символизировала для египтян многие добродетели - плодородие, силу, защиту и мудрость."

