



Израильтянин выиграл джекпот в 40 миллионов шекелей по “последнему билету”

Израильтянин в возрасте 50 лет выиграл джекпот в размере 40 миллионов шекелей в национальной лотерее Mifal Hapayis в среду. Победитель во время получения своего приза сообщил, что выигрышный билет, который он отправил накануне, был последним, который он собирался отправить.



“Я заполнял лотерейный билет в течение двух месяцев, я заполняю только одно число, а остальные автоматически заполняются”, – сказал он после получения джекпота. “В прошлые выходные, отправляя свой билет, я принял решение – если этот билет не выиграет, я перестану играть в лотерею”.



Но его последний тикер принес ему 40-миллионный приз после входа в лотерейный аккаунт в среду утром.



“Я ворвался в комнату к сыну и разбудил его криком “мы победили!”, а сын, не понимая, что происходит, ответил: “папа, не сейчас”, – рассказывает везунчик.



Победитель также рассказал о том, как он сообщит волнующие новости своей жене, которая пока еще не знает о выигрыше. Он планирует “небрежно спросить ее, чего она хочет больше всего на свете”.



“Поскольку я уже знаю ответ, который заключается в том, чтобы она меньше работала, я с радостью открою ей, что теперь мы можем исполнить ее желания”, – поделился любимец Фортуны.



Победитель также подробно рассказал о планах на будущее для себя и своей семьи после выигрыша.



“Что я буду делать с деньгами? Помогу детям приобрести недвижимость и раскрыть свой потенциал”, – объяснил он. “Мы с женой финансово осторожны и правильно распоряжаемся своими деньгами. Мы очень довольны всем, чего достигли на данный момент, и не думаю, что что-то фундаментальное изменится после нашей победы”.



В его планах также отправить всю семью за границу на летние каникулы, поскольку это “то, что мы хотели, но не могли сделать в течение многих лет.

“Теперь оправданий больше нет”, – пошутил везунчик.