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Израильтяне вышли на митинг в Иерусалиме в знак поддержки иранских женщин
06.10.2022 19:24 Евгения Маркова

Израильтяне вышли на митинг в Иерусалиме в знак поддержки иранских женщин

Около 100 израильтян собрались в Парке Независимости в центре Иерусалима, чтобы выразить солидарность с иранскими женщинами, которые уже несколько недель возглавляют антиправительственные акции протеста.

"Мы не против народа Ирана, мы против иранского режима, который убивает женщин и лишает их свободы", — говорит заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум, одна из организаторов митинга.

"Мы мечтаем о том дне, когда Иран сможет присоединиться к своим соседям по Соглашению Авраама и заключить мир с Израилем".

С плакатами на иврите, английском и фарси среди протестующих было много израильтян персидского происхождения. Толпа скандировала "Женщины. Жизнь. Свобода."
 

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