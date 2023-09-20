



Израильтяне слишком много работают, недосыпают и рискуют здоровьем – отчет

Новый правительственный доклад показал, что израильтяне слишком много работают, имеют проблемы со сном и едят беспорядочно питаются нездоровой едой, подвергая риску свое здоровье.



Согласно отчету Агентства социального обеспечения Израиля, 56,3 процента мужчин и 29,5 процента женщин работают больше стандартных 42 часов в неделю. Фактически 18,5 процентов мужчин и 6,3 процента женщин работают более 50 часов в неделю.



“Поддержание подходящего рабочего графика должно быть главным приоритетом для работодателей”, – уточняет Мики Винклер, генеральный директор Института безопасности и гигиены, офиса Bituaj Leumí, подготовившего отчет.



Улучшение баланса рабочего времени может положительно повлиять на “производительность организации и здоровье сотрудников” и даже способствовать “сокращению несчастных случаев на производстве”, подчеркивает Винклер. Правильные графики, настаивает он, “повышают эффективность, сокращают прогулы и текучесть кадров, повышают моральный дух и улучшают отношение работников к своим работодателям”.



Отчет показал, что сотрудники, которые работают более 50 часов в неделю и курят табак, выкуривают на 50 процентов больше сигарет, чем те, кто работает меньше. По словам Винклера, продолжительный рабочий день влияет не только на самих сотрудников, но также на их семьи и работодателей, вызывая негативные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это приводит к увеличению стресса и негативным психическим последствиям, таким как усталость, нарушения сна, изменение образа жизни, нерегулярное питание, курение и употребление алкоголя. В долгосрочной перспективе чрезмерное рабочее время может привести не только к более высокому риску сердечных приступов и инсультов, но также к желудочно-кишечным расстройствам и другим хроническим заболеваниям.



“Работа более 48 часов в неделю также снижает безопасность “на рабочем месте” и сопряжена с повышенным риском несчастных случаев, вызванных усталостью и недостатком концентрации”, – отмечается в отчете.



В ходе опроса, проведенного газетой, были изучены записи 3354 сотрудников из всех секторов экономики Израиля, основное внимание уделялось выгоранию и болезням, возникающим в результате переутомления.