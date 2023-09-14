



Израильтяне съедят 15000 тонн яблок и 6000 тонн гранатов на Рош ха-Шана – отчет

По данным Амоса Левина из Ассоциации производителей фруктов в Израиле, за день до Рош ха-Шана спрос на яблоки в Израиле вырос на 50% по сравнению со средним показателем за весь год.



“Потребляется около 15 000 тонн яблок, в то время как среднее потребление на душу населения в Израиле составляет около 16 килограммов в год”, – говорит он.



По словам Левина, в этом году Израиль произвел меньше яблок, чем обычно – 105 000 тонн по сравнению со 110 000 тонн в прошлом году.



Данные ассоциации показывают, что земли, отведенные под выращивание яблок в Израиле, занимают около 25,00 гектаров. Около 95% садов находятся в Галилее и Голанских горах, на высоте не менее 600 метров над уровнем моря. В выращивании яблок напрямую занято около 3500 рабочих, а еще 8000 заняты косвенно.



Помимо яблок, на Рош ха-Шана ожидается потребление около 6 тысяч тонн гранатов.



Ярон Белхасан, генеральный директор Организации производителей фруктов в Израиле, сказал, что израильские фермеры соберут около 30 000 тонн гранатов в этом году по сравнению с 40 000 тонн годом ранее. Местное потребление граната на душу населения составляет около 4 килограммов в год, включая гранатовый сок, свежие зерна граната, гранатовый уксус и другое. В отрасли производства граната, которая экспортирует 7000 тонн фруктов в год, занято около 100 человек, пояснили в ассоциации.