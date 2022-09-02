



Опрос: израильтяне относятся лучше к немцам, чем наоборот

Израильтяне относятся к Германии позитивнее, чем немцы к Еврейскому Государству.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Pollytix Strategic Research GmbH в Германии и New Wave Research.

Среди немцев 46% хорошо относятся к Израилю, а 34% - плохо. Напротив, 63% израильтян хорошо относятся к Германии, 19% - плохо.

В свою очередь, 35% израильтян считают, что ФРГ несет ответственность за Еврейское Государство в виду их истории, такое же мнение у 35% немцев.

61% израильтян хотели бы, чтобы правительство Германии оказало одностороннюю политическую поддержку их стороне в израильско-палестинском конфликте. Такое мнение разделяют только 12% респондентов из ФРГ. Почти две трети, 64% немцев считают, что обе стороны в конфликте должны уступить в равной степени.