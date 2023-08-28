



Израильтяне обогнали бразильцев: 21 000 заявок на португальское гражданство

Ежегодная статистика Португальской миграционной и пограничной службы (SEF) показала, что число израильтян, подавших заявления на получение португальского гражданства, достигло 20 975 в 2022 году. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.



По данным местных СМИ, израильтяне обогнали бразильцев в качестве претендентов на получение португальского гражданства, несмотря на то, что население Бразилии в 20 раз превышает население Израиля и имеет прочные и давние связи с Португалией в таких аспектах, как культура, история и лингвистика.



Однако, в отличие от других, израильтяне обычно не проживают в Португалии – только 569 из 60 000 израильтян, имеющих португальское гражданство, непосредственно проживают в стране.



Количество интернет-запросов на иврите о португальском гражданстве и о жизни в Португалии в этом году уже превысило 100 000.