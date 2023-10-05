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Израильтяне как никогда разделены по вопросам религии и государства – опрос
05.10.2023 19:28 Наталья Богинская

Израильтяне как никогда разделены по вопросам религии и государства – опрос

Новый опрос, проведенный Институтом еврейских и сионистских исследований, показал беспрецедентный раскол в отношении израильской общественности к религии. По полученным данным, 67% светских евреев Израиля, которые обычно посещали синагогу в Йом Кипур, в этом году решили пропустить. Четверть светских евреев, не посещавших синагогу в этом году, считают, что не будут ходить в нее в будущем, а 29% еще не определились.

Большинство израильской общественности считает, что во времена правления Беннета-Лапида отношение к религии было гораздо лучше.

"В нынешнем опросе мы видим, как ситуация в стране отдаляет широкие слои населения от синагог, и как население считает, что отношение к иудаизму ухудшилось за время правления этого правительства", – заявил основатель Института еврейских и сионистских исследований Даниэль Гольдман.

Центральное статистическое бюро опубликовало результаты социального опроса, касающегося отношения населения к влиянию религии в стране.
Около 56% жителей Израиля в возрасте 20 лет и старше (примерно 3,3 млн человек) считают, что в последние годы в различных сферах усилилось влияние религии. 

Около 73% (примерно 4,28 млн человек) считают, что религия оказывает сильное влияние на жизнь в стране. Полученные данные показывают, что среди мужчин и женщин этот показатель одинаковый.

Доля тех, кто считает, что религия оказывает сильное влияние на жизнь в стране, выше среди жителей крупных городов (с населением более 200 тысяч человек) – от 81% в Хайфе до 60% в Бней-Браке.

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