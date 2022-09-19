



Израильтян предупредили о риске нападения во время зарубежных поездок

В понедельник контртеррористический отдел канцелярии премьер-министра выпустил предупреждение о поездках в связи с предстоящими еврейскими праздниками, чтобы израильтяне опасались потенциальных террористических атак против них со стороны Ирана или ИГИЛ.



В последние годы подразделение часто предупреждало о потенциальных опасностях со стороны Исламской Республики и джихадистских групп, но на этот раз оно особо упомянуло о конкретных недавних попытках Ирана совершить убийство израильтян, посещающих Турцию.



В этом случае Моссад вмешался напрямую и, как говорят, спас некоторых израильтян всего за несколько минут до того, как они были бы застрелены одной из многочисленных иранских террористических ячеек.



"По нашим оценкам, в ближайшем будущем Иран продолжит наносить удары по израильским целям по всему миру, как в соседних с Ираном странах, так и в Европе".



Подразделение предупредило, что эти группы имеют свои самые сильные возможности на Синайском полуострове, на Ближнем Востоке в целом, в Африке и Азии, с более низким уровнем присутствия в других частях мира.



В частности, подразделение отметило, что лидеры этих террористических групп настаивали на том, чтобы их последователи преследовали израильтян и евреев в качестве главных целей.

