



Израильскую селебрити оскорбили: наконец-то ты потеряла девственность

Кондитер и бывшая участница шоу "Большой брат" Ор Шпиц была выбрана для новой кампании бренда нижнего белья "Victoria's Secrets" и получила резкий комментарий от женатого мужчины



Шпиц была выбрана вместе с командой знаменитостей для рекламы модного бренда "Victoria's Secrets" в Израиле. Шпиц утверждает, что в контракте с компанией она поставила условие, что не согласится фотографироваться в нижнем белье. Несмотря на это, после истории, в которой Шпиц была сфотографирована в пижаме бренда, она получила оскорбительный ответ от женатого мужчины с детьми.



Шпиц решила поделиться со своими подписчиками полученным безобразным ответом и решила не скрывать личности женатого мужчины, который написал ей: "Наконец-то ты потеряла девственность". Шпиц ответила на это: "Кампания для Victoria Secrets дала мне возможность представить женственность в не слишком откровенном для меня виде".



"Условием в контракте было то, что я не фотографируюсь в нижнем белье или в чем-либо, что заставило бы меня чувствовать себя чрезмерно обнаженной, из чувства уважения к моей семье. Но сегодня я получила ответ от женатого мужчины, отца детей - это меня шокировало. В какой-то части моего видео - я в пижаме и он позволяет себе написать такое?", - возмущается Шпиц.