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Израильскому раввину отказали во въезде в Украину
25.09.2022 07:24 Алина Груднева

Израильскому раввину отказали во въезде в Украину

Основателя хасидской секты "Шуву Баним" раввина Элиэзера Берланда, обвиняемого ранее в секс-преступлениях и причастности к убийству, не пустили в Украину, куда тысячи паломников отправились, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана в Умани.

 
По данным израильских СМИ, причина отказа была вызвана давлением со стороны бреславских общин и комментариев самого раввина в адрес президента Украины Владимира Зеленского. 
 
Он, в частности, высказался против Украины и ее президента в свете российского вторжения.

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