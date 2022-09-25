



Израильскому раввину отказали во въезде в Украину

Основателя хасидской секты "Шуву Баним" раввина Элиэзера Берланда, обвиняемого ранее в секс-преступлениях и причастности к убийству, не пустили в Украину, куда тысячи паломников отправились, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана в Умани.

По данным израильских СМИ, причина отказа была вызвана давлением со стороны бреславских общин и комментариев самого раввина в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Он, в частности, высказался против Украины и ее президента в свете российского вторжения.