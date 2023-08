Израильское трио шокировало America's Got Talent скандальным номером – видео

Во вторник вечером израильское Bomba Trio затмило всех на шоу “Америка ищет таланты”, получив “да” от всех четырех судей, за выступление, в котором были шесть ракеток для пляжного тенниса МАТКОТ, один мяч и никакой одежды. Реакции публики варьировались от смеха до недовольных гримас и, в конечном итоге, аплодисментов, когда Амит, Ярон и Ноам исполнили цирковую версию популярной израильской пляжной игры, жонглируя ракетками и мячом перед миллионной аудиторией.



“Это известное израильское шоу? Людям это нравится?” – спросила их судья София Вергара.



“Пока нет”, – честно ответил Ноам, вызвав еще больший смех толпы.



Хайди Клум пошутила, что в следующий раз труппе следует использовать ракетки меньшего размера. Ноам возразил: “Нам есть что показать!” Клум добавила, что группа под названием Bomba стало лучшим выступлением в тот день. Это удивило Вергару, но ее ответ был заглушен аплодисментами толпы.



В итоге все судьи согласились на участие трио в следующем раунде. Более 160 000 человек посмотрели клип их выступления на YouTube в первые 24 часа после его выхода в эфир.



Амит сказал в интервью 12 каналу, что продюсеры шоу предупредили их, не надевать цирковые костюмы на прослушивание, потому что Саймон Коуэлл не любит цирковые номера.



“Это сделало наше решение вообще ничего не надевать еще проще”, – пошутил он. “Цирк означает опасность. Без опасности номер не работает, поэтому нам пришлось добавить к нему немного риска”.



После успешного выступления, по словам труппы, они уже получили приглашения участвовать в шоу Got Talent в Румынии и Франции. А ведь не так давно они жонглировали на улицах Тель-Авива чтобы заработать достаточно денег на оплату за обучение в цирковом училище.

