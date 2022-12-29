



Израильский ювелир Yvel создает токены NFT с драгоценными камнями



С момента основания Орна Леви из длинной династии торговцев бриллиантами и ее муж Исаак получили множество наград за красоту своих творений.



“Я думаю, что наш успех связан с тем, как мы создаем наши украшения. Большинство ювелиров создают украшение на бумаге, а затем ищут эту жемчужину или драгоценный камень, чтобы сделать украшение. Мы мыслим в обратном направлении. Сначала мы находим драгоценный камень, а затем мы создаем вокруг него целый мир. Сырье лежит в основе нашего дизайна. Это еще один способ бережно относиться к природе”, – сказал Ицхак Леви, соучредитель и дизайнер Yvel .



Наряду со своими традиционными коллекциями Yvel теперь предлагает безопасную версию NFT, уникальных цифровых токенов, хранящихся в блокчейне, которые стали очень популярными в мире цифрового искусства.



“Физическая часть NFT, гарантирующая ее ценность, представляет собой эту 24-каратную золотую монету, инкрустированную бриллиантами, изумрудами, рубинами и сапфирами. Расположение камней у каждой монеты разное и определяется определенным алгоритмом. Каждая монета имеет уникальный номер и имя ее первого покупателя, выгравированное на ней навсегда”, — рассказал Элиаз Габай, технический директор Yvel.



В июне Yvel выпустил 2500 экземпляров монеты, каждая из которых продается по 10 000 долларов.



“Эта монета может храниться у нас или остаться у покупателя. Но ее всегда можно обменять на эквивалент в украшениях Yvel. Этот продукт обеспечивается несколькими способами: сначала эта монета, затем драгоценности, которые можно купить, наконец, дивидендами, полученными благодаря прибыли нашей финансовой платформы”, — пояснил Габай.



Британский певец и композитор Элтон Джон выпустил свою собственную коллекцию NFT-токенов под названием Rocket Man.