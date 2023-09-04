



Израильский стартап помогает харедим войти в мир высоких технологий

В Тель-Авиве небольшая группа предпринимателей запустила 14-месячную программу профессионального обучения Mego, готовящую мужчин харедим к карьере в прибыльном секторе высоких технологий.



“Люди думают, что мы сошли с ума, но я считаю, что духовный образ жизни и экономический успех не являются несовместимыми”, – говорит основатель Mego Ицик Кромби. “В индустрии высоких технологий работает около 300 000 человек, но только 3% – харедим. Мы создаем программы и инструменты, чтобы показать сообществу, что это возможно”.



Учебный лагерь Mego, совместно финансируемый Фондом “Кемах”, ориентированным на харедим, и правительством Израиля, принял первых 100 студентов в сентябре прошлого года, а весной прошел уже второй набор. Ожидается, что еще 150 студентов начнут обучение в октябре этого года. Программа пользуется популярностью: в первом туре было подано 1000 заявок, во втором – 1700.



Все абитуриенты проходят тесты и процесс психологического отбора, чтобы убедиться, что они способны справиться с интенсивными занятиями по математике и английскому языку, а также привыкнуть к работе в светской среде вместе с женщинами и представителями ЛГБТК+.



“Наши студенты учатся, как решать проблемы, как справляться с тестами и сроками. Некоторые никогда раньше не делали этого, и попытка адаптироваться вызывает стресс”, – рассказывает преподаватель Томер Шор. “Гений в ешиве должен начинать все сначала”.



“Мир меняется, и мы должны идти в ногу со временем”, – говорят студенты Mego.