



Израильский шеф-повар Эяль Шани получил первую звезду Мишлен

Знаменитый израильский шеф-повар Эяль Шани, который руководит 40 ресторанами по всему миру, в мае прошлого года открыл последнее дополнение к своей группе ресторанов в Нью-Йорке – ресторан с метким названием Shmoné, расположенный на Западной Восьмой улице. В ресторане ежедневно предлагается новое меню, с которым впервые в Шани попал в гид Мишлен. По утверждению престижного гида, “это маленькое, элегантное пространство с ослепительной нео-левантийской кухней”.



“Я очень, очень рад этому, но я не зацикливаюсь на получении звезд Мишлен”, – говорит шеф, для которого Shmoné “очень личное место”.

Как и во всех ресторанах Шани, у Shmoné открытая кухня, что позволяет посетителям наблюдать за “хореографией еды”



“Я не буду готовить без точного адреса”, – говорит шеф. “Я буду готовить для вас, когда увижу вас. Я готовлю для ваших глаз”.

Локальные продукты и свежие ингредиенты с фермы также играют ключевую роль в успехе заведения.



В то же время Шани говорит, что он чувствует себя обязанным перевернуть кулинарные ожидания жителей Нью-Йорка.



“Когда вокруг меня возводят стены, это соблазняет меня сломать их”, – признается он. “Это моя природа”.