Израильский ресторан критикуют за подачу шоколадного десерта в унитазе – видео
Ресторан в Израиле вызвал бурю онлайн-бурю после того, как подал коричневое мороженое в сосуде, оформленном как унитаз.
В видеоклипе, снятом в ресторане под названием “Гордос” в Холоне можно увидеть официанта, подносящего к столу посетителей блюдо в форме фарфорового “трона”. Затем он поднимает крышку унитаза, показывая разбрызганное шоколадное мороженое. Посетители с нетерпением втыкают туда ложки и смеясь съедают десерт дочиста.
Вирусный ролик вызвал бурю негодования среди пользователей.
“И люди едят это?”, “Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке”, “Концепция выглядит очень тревожно”, – раскритиковали пользователи чересчур оригинальную подачу десерта.
@middleeastmonitor Toilet humour: Israeli restaurant serves food in a bog There's been uproar on social media after footage emerged of an Israel restaurant serving ice cream in a toilet #Israel #restaurant #icrecream #humor #food ♬ original sound - Middle East Monitor