



Израильский ресторан критикуют за подачу шоколадного десерта в унитазе – видео

Ресторан в Израиле вызвал бурю онлайн-бурю после того, как подал коричневое мороженое в сосуде, оформленном как унитаз.



В видеоклипе, снятом в ресторане под названием “Гордос” в Холоне можно увидеть официанта, подносящего к столу посетителей блюдо в форме фарфорового “трона”. Затем он поднимает крышку унитаза, показывая разбрызганное шоколадное мороженое. Посетители с нетерпением втыкают туда ложки и смеясь съедают десерт дочиста.



Вирусный ролик вызвал бурю негодования среди пользователей.



“И люди едят это?”, “Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке”, “Концепция выглядит очень тревожно”, – раскритиковали пользователи чересчур оригинальную подачу десерта.



