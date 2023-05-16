



Израильский певец во время концерта объявил, что забыл купить подгузники

На концерте в Рамат-Гане певец Идан Райхель признался, что забыл о просьбе жены купить подгузники.



"Люди всегда спрашивают меня, о чем я думаю в середине концерта, когда тысячи людей стоят передо мной и поют мои песни", — сказал израильский певец Идан Райхель на концерте под открытым небом 4 мая, посвященном реконструкции площади Рамбам в Рамат-Гане, пишет іsrael21c.



"Правда в том, — признался Райхель, — что с самого начала представления я смотрю на филиал Super-Pharm [через площадь] прямо перед глазами, и это напоминает мне, что моя жена просила, чтобы я принес подгузники 5-го размера, а я забыл".



Это простодушное признание знаменитого отца четверых детей — девяти- и семилетних девочек и двухлетних мальчиков-близнецов — вызвало настоящий сюрприз.



Мэр Рамат-Гана Кармель Шама Хакоэн немедленно отправил помощника, чтобы купить упаковку подгузников до закрытия магазина Super-Pharm.



Затем он вынес пакет на сцену и вручил его Райхелю посреди концерта, к радости певца, сопровождающих его музыкантов и публики.



У двух посетителей концерта появилась похожая идея, и они также побежали покупать подгузники размера 5, подарив их певцу после концерта.



