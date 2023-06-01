



Израильский нудистский пляж вошел в двадцатку лучших в мире

Израильский нудистский пляж вошел в число 20 лучших нудистских пляжей мира по версии Общества натуристов.



После перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса вернулась акция Free the Nipple, в рамках которой во многих городах мира, включая Нью-Йорк, Ванкувер и Париж, проходят парады с топлес. А пока есть много мест, где можно купаться, строить замки из песка или просто тусоваться на “голых” пляжах.



Полный список лучших нудистких пляжей мира: