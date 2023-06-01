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Израильский нудистский пляж вошел в двадцатку лучших в мире
01.06.2023 10:38 Наталья Богинская

Израильский нудистский пляж вошел в двадцатку лучших в мире

Израильский нудистский пляж вошел в число 20 лучших нудистских пляжей мира по версии Общества натуристов.

После перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса вернулась акция Free the Nipple, в рамках которой во многих городах мира, включая Нью-Йорк, Ванкувер и Париж, проходят парады с топлес. А пока есть много мест, где можно купаться, строить замки из песка или просто тусоваться на “голых” пляжах.

Полный список лучших нудистких пляжей мира:

  • Плайя Натуриста Чиуауа, Уругвай
  • Нудистский пляж Ниды, Литва
  • Литтл-Палм-Бич, Вайхеке, Новая Зеландия
  • Пляж Нугал, Хорватия
  • Пляж Мошуп, Виноградник Марты, Массачусетс, США
  • Блэкс-Бич, Ла-Хойя, Калифорния, США
  • Леди Бэй Бич, Сидней, Австралия
  • Buhne 16, Зюльт, Германия
  • Wreck Beach, Ванкувер, Канада
  • Красный пляж, Крит, Греция
  • Anse de Grande Saline, Сан-Бартоломью, Карибы
  • Platja des Cavallets, Ибица, Испания
  • Литл-Бич, Мауи, Гавайи
  • Пляж Кап д'Агд, Франция.
  • Пляж Мпенджати, Квазулу-Натал, Южная Африка
  • Плайя Зиполите, Оахака, Мексика
  • Мецок Драгот, Мертвое море, Израиль
  • Прайя Массарандупио, Баия, Бразилия
  • Спьяджа-ди-Гувано, Вернацца, Италия
  • Haulover Beach Park, Майами, Флорида, США

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