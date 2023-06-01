Израильский нудистский пляж вошел в двадцатку лучших в мире
Израильский нудистский пляж вошел в число 20 лучших нудистских пляжей мира по версии Общества натуристов.
После перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса вернулась акция Free the Nipple, в рамках которой во многих городах мира, включая Нью-Йорк, Ванкувер и Париж, проходят парады с топлес. А пока есть много мест, где можно купаться, строить замки из песка или просто тусоваться на “голых” пляжах.
Полный список лучших нудистких пляжей мира:
- Плайя Натуриста Чиуауа, Уругвай
- Нудистский пляж Ниды, Литва
- Литтл-Палм-Бич, Вайхеке, Новая Зеландия
- Пляж Нугал, Хорватия
- Пляж Мошуп, Виноградник Марты, Массачусетс, США
- Блэкс-Бич, Ла-Хойя, Калифорния, США
- Леди Бэй Бич, Сидней, Австралия
- Buhne 16, Зюльт, Германия
- Wreck Beach, Ванкувер, Канада
- Красный пляж, Крит, Греция
- Anse de Grande Saline, Сан-Бартоломью, Карибы
- Platja des Cavallets, Ибица, Испания
- Литл-Бич, Мауи, Гавайи
- Пляж Кап д'Агд, Франция.
- Пляж Мпенджати, Квазулу-Натал, Южная Африка
- Плайя Зиполите, Оахака, Мексика
- Мецок Драгот, Мертвое море, Израиль
- Прайя Массарандупио, Баия, Бразилия
- Спьяджа-ди-Гувано, Вернацца, Италия
- Haulover Beach Park, Майами, Флорида, США