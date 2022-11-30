



Израильский комик бежал из Катара после появления вирусного видео о нем

Израильский комик Гай Хохман, который прилетел в качестве болельшика на чемпионат мира по футболу в Катаре, был вынужден срочно вернуться в Израиль, опасаясь нападения после того, как в арабском сегменте интернета была начата против него подстрекательская кампания.



Хохман, известный короткими юмористическими роликами в социальных сетях, успел выложить в интернет только одно видео, снятое на чемпионате.

מונדיאל, ניסיתי לעשות שלום גם עם האיראנים. pic.twitter.com/A8vLko3FQA — גיא הוכמן (@HochmanGuy) November 27, 2022

(إسرائيل) ترسل جنديًا شارك في قتل الفلسطينيين ليصنع السلام في #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/mvOUncluws — الساهرة (@alsahera_ar) November 27, 2022

После этого палестинско-американский журналист Самар Дахмаш-Джарра опубликовал в своем Твиттере видео под названием "Разоблачите их. Они преступники", в котором он представляет Хохмана как солдата "израильской оккупационной армии". Видео начинается с вопроса "миротворец или солдат-убийца?"В ролике сообщается, что Хохману 34 года, и он служил в 932-м батальоне Нахаль в ЦАХАЛе, который "убил тысячи палестинцев во время Первой и Второй интифады", и что это подразделение принимало участие в войнах, во время которых они убивали палестинские семьи.В ролике показаны фотографии Хохмана в военной форме и заявления о том, что он гордится быть солдатом ЦАХАЛа, в перемешку с видео израильских ударов по Газе и столкновений в Иудее и Самарии. Также показано фрагмент видео Гая с Биньямином Нетаниягу. Ролик заканчивается словами "это лицо Израиля на чемпионате мира".В некоторых комментариях к видео утверждалось, что Хохман — агент Моссада. Другие писали, что он просто комик, который насмехается над всеми. Вскоре после этого представитель Хохмана по связям с общественностью сообщил, что комик, который должен был остаться в Катаре до конца недели, вылетел в Израиль в понедельник вечером.