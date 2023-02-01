



Израильский "борт номер один" оснащен хирургической операционной

"Крыло Сиона", израильская версия "Air Force One" проходит модернизацию и проверку после расконсервирования.



В отчете говорится, что конференц-зал самолета может быть преобразован в хирургическую операционную "одним нажатием кнопки", если необходимо провести экстренную операцию по спасению жизни.



Подобная функция есть на Air Force One США, которым пользуется американский президент.



Самолет уже завершает серию испытательных полетов, прежде чем, наконец, будет введен в эксплуатацию.